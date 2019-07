Tramp Mark Esperin namizədliyini Pentaqonun rəhbəri vəzifəsinə təklif edib

Bakı. Trend:

ABŞ prezidenti Donald Tramp Mark Esperin namizədliyini müdafiə naziri vəzifəsinə irəli sürüb.

Trend-in "RİA Novosti"yə istinadən verdiyi məlumata görə, iyulun 16-sı M.Esperin namizədliyinin Senatda təsdiq edilməsi üzrə dinləmələrin keçiriləcəyi planlaşdırılıb.

Hazırda M.Esperin namizədliyi Senat tərəfindən nəzərdən keçirildiyinə görə Pentaqonun rəhbəri vəzifəsini ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələri naziri Riçard Spenser müvəqqət icra edəcək.

