Bakının Nərimanov rayonunda yerləşən "Caspian Business Centre"nin qarşısında yol- nəqliyyat hadisəsi baş verib.

"Report"un məlumatına görə, iki maşının toqquşması nəticəsində 1992-ci il təvəllüdlü Səmədzadə Kənan Abbasəli oğlu xəsarət alıb.

Yaralı "təcili yardım"ın köməkliyi ilə 1 saylı Kliniki Tibbi Mərkəzə yerləşdirilib, ardınca ambulator müalicəyə göndərilib.



