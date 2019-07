Özünü dövlətin və millətin mənfəətləri üzərində tutanlara heç bir icazə verməyəcəyik.

Axar.az xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 15 iyul dövlət çevrilişinə cəhdlə bağlı danışarkın bildirib.

"Heç bir qüvvə bir daha 15 iyulun bənzərini etməyə təşəbbüs göstərməyəcək", - Ərdoğan söyləyib.

