Avropa İttifaqı (Aİ) ABŞ-dan nümunə götürərək Şimali Koreyaya qarşı sanksiyaların müddətini uzatmaq qərarına gəlib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Aİ Şurasının müvafiq bəyanatına istinadən RİA "Novosti" məlumat yayıb.



