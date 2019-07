Mogerini: İranla nüvə razılaşmasının alternativi yoxdur

Bakı. Trend:

Bu gün Birgə Hərtərəfli Fəaliyyət Planının alternativi yoxdur.

Trend-in "RİA Novosti"yə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Aİ-nin xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Federika Mogerini deyib.

F.Mogerini bildirib: "Razılşma effektiv idi, mən düşünürəm ki, bu gün bu razılaşmanın alternativinin olmadığını hamı qəbul edir. Ona görə də razılaşmanı tam qoruyub saxlamaq çox vacibdir".

Ali nümayəndə əlavə edib ki, Birgə Hərtərəfli Fəaliyyət Planı hazırda özünü pis hiss edir, lakin hələ sağdır.

