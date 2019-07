"Ayaks"ın kapitanı Mateys de Liqt Turin "Yuventus"una transferin bir addımlığındadır.

"Report" "Sky Sport Italy" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, Niderland klubu 19 yaşlı futbolçuya görə 75 mln. avro əldə edəcək.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.