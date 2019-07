"ABŞ prezidenti Donald Tramp Tehranla müharibə istəmir, lakin onun ətrafı bunun əksini "etiraz etməzdi".

“Report” RİA "Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, bunu İranın xarici işlər naziri Məhəmməd Cavab Zərif Amerikanın NBC telekanalına müsahibəsində deyib.



