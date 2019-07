İndoneziyanın Bali adası yaxınlığında 6,1 maqnituda gücündə zəlzələ olub.

“Report” RİA "Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmologiya Mərkəzi məlumat yayıb.

Yeraltı təkanlar çərşənbə axşamı Cimbaran yaşayış məntəqəsindən 88 km cənub-qərbdə, yerin 100 km dərinliyində qeydə alınıb.

Hazırda dağıntı və tələfat barədə məlumat yoxdur.



