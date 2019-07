"Liverpul" sabiq futbolçusu Filipp Koutinyonu 2 illiyə icarəyə götürmək istəyir.

Publika.az xəbər verir ki, artıq bununla bağlı "Barselona"ya təklif də göndərilib.

Kataloniya klubu hələlik bu təklifə cavab verməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.