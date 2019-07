"Neftçi"dən ayrılıb, "Dinamo"ya keçdi

"Neftçi" futbolçu Kvame Karikari ilə müqaviləyə qarşılıqlı razılaşma əsasında xitam verib.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə klubun rəsmi saytı məlumat yayıb. Artıq futbolçunun yeni komandası da bəllidir. O, Tbilisi "Dinamo"suna keçib. Gürcüstan klubunun rəsmi saytı Karikari ilə 1+1 illik müqavilə imzalandığını açıqlayıb.

2017/2018-ci illər mövsümündə "Neftçi"nin heyətində 10 oyunda 2 qol vurmuş 27 yaşlı qanalı hücumçu son mövsümü icarə əsasında BƏƏ-nin "Əl Oruba" klubunda keçirib.

Xatırladaq ki, "Neftçi" yay fasiləsində Ruslan Abışov, Məhəmməd Mirzəbəyov, Mirabdulla Abbasov, Fəhmin Muradbəyli, Qoran Paratski, Petru Raku və Canluka Sansone ilə də vidalaşıb.

Milli.Az

