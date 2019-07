Türkiyənin Bolu şəhərində təlim-məşq toplanışında olan "Qəbələ" 2019-2020-ci illər mövsümünə hazırlığı davam etdirir.

Milli.Az klubun saytına istinadən xəbər verir ki, komanda hazırlıq prosesinin 12-ci gününü başa vurub.

"Qırmızı-qaralar" günü bir məşqlə yekunlaşdırıb. Məşq prosesi günün ikinci yarısına təsadüf edib. Futbolçular əsasən toplu çalışmaları yerinə yetiriblər.

