Yevlax rayonunda xəsarətlə nəticələnən yol qəzası baş verib.

"Report"un Qərb Mərkəzinin məlumatına görə, Bakı-Qazax avtomobil yolu ilə Qazax istiqamətində hərəkətdə olan "Ford" markalı mikroavtobusun "Opel"ə çırpılması nəticəsində bir neçə nəfər xəsarət alıb.

Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.