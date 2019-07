Bu gölün suyu canlıları daşa çevirir - FOTO

Milyonlarla flaminqonun çoxalma sahəsi olan və Avropalılar tərəfindən ilk dəfə 1954-ci ildə kəşf edilən Natron gölü qorxu filmlərini xatırladan bir şöhrətə sahibdir.

Milli.Az seanews.az-a istinadən bildirir ki, Tanzaniyada yerləşən Natron Gölü sahib olduğu yüksək ph dəyəri səbəbiylə daşlaşmanı sürətləndirir.

Sodalı bir quruluşa sahib olan Natron Gölü ilk baxışda bir xəyal məhsulu kimi ağıla gəlir.

Daşıdığı göl şirəsinin qələvi quruluşu və 10.5'dən yüksək ph dəyəri Natron Gölünü potensial bir təhlükə halına gətirir.

10.5 kimi yüksək ph dəyərini belə aşan göl suyu, özünə uyğun olmayan canlıların dərilərini və gözlərini yandırır.

Aşındırıcı soda kimi quruluşa sahib olan Natron Gölü, natrium karbonat və digər minerallar baxımından son dərəcə zəngindir.

Bu zənginlik Qədim Misir mumyalarının hazırlıq mərhələsində istifadə edilən natrium karbonatı da ehtiva etdiyi üçün çürümə əngəllənir.

Medusanın lənətindəki kimi anında baş tutmayan daşlaşma, müəyyən bir proseslə yayılır və göl də heykəl bağına çevrilir.

Bu göldə çəkdiyi fotoları Across the Ravaged Land adlı kitabında toplayan fotoqraf Nik Brandt, çəkdiyi canlılar üçün yaşayan ölülər qiymətləndirməsini edib.

Brandt, "Heyvanları bu halda tapmağı gözləmirdim. Göl şirəsinin Kodak kino qutularımın mürəkkəbini bir neçə saniyə içində qurtardığını deyə bilərəm" ifadələrini bildirib.

Milli.Az

