Avrokuboklarda II təsnifat mərhələsinə vəsiqə qazanacaq ilk komandalar müəyyənləşəcək

Bu gün 2019/2020 avrokubok mövsümündə II təsnifat mərhələsinə vəsiqə qazanacaq ilk komandalar müəyyənləşəcək.

“Report” xəbər verir ki, Çempionlar Liqası (ÇL) və Avropa Liqasının I təsnifat mərhələsinin cavab oyunlarından sonra, ümumilikdə, 9 komanda növbəti raunda yüksələcək.

Moldovada Gürcüstan “Saburtalo”suna 0:3 hesabı ilə uduzan “Şerif” səfərdə lazımı nəticəni təmin edə bilməsə, Avropa Liqasının II təsnifat mərhələsində “Qarabağ”ın potensial rəqibi olacaq. Azərbaycan çempionu ÇL-də Albaniyanın “Partizani” kollektivini mübarizədən kənarlşadırmağı bacarmasa, çıxışını qitənin ikinci dərəcəli klub turnirində davam etdirəcək.

Tiranadakı ilk görüşdə qolsuz heç-heçə edən Ağdam təmsilçisi evdə rəqibindən üstün olarsa, ÇL-də “Dundalk” (İrlandiya) - “Riqa” (Latviya) cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq.

Çempionlar Liqası

I təsnifat mərhələsi, cavab oyunları

19:00. “Şkendiya” (Makedoniya) - “Nımme Kalyu” (Estoniya)

İlk oyun – 1:0

21:30. “Saburtalo” (Gürcüstan) - “Şerif” (Moldova)

İlk oyun – 3:0

22:00. “HB Torshavn” (Farer adaları) - HİK (Finlandiya)

İlk oyun – 0:3

22:00. “Valletta” (Malta) - “Düdelanj” (Lüksemburq)

İlk oyun – 2:2

22:45. “Ferronikeli” (Kosovo) - TNS (Uels)

İlk oyun – 2:2

22:45. “Srvena Zvezda” (Serbiya) - “Suduva” (Litva)

İlk oyun – 0:0





Avropa Liqası

I təsnifat mərhələsi, cavab oyunları

19:00. “Banants” (Ermənistan) - “Çukariçki” (Serbiya)

İlk oyun – 0:3

21:00. “Klaksvik” - “Riteryay” (Litva) - (Farer adaları)

İlk oyun – 1:1

22:30. “Titoqrad” (Monteneqro) - MOİK (Sofiya, Bolqarıstan)

İlk oyun – 0:4



