İspaniyada dəmiryolçular tətil edir.

Publika.az xəbər verir ki, bununla əlaqədar 320 qatar reysi ləğv olunub.

Şəhərətrafı qatarlar adəti üzrə daşımaların sayının yalnız 75 faizini, orta uzaqlığa gedən qatarlar – 65 faizini, yüksəksürətli AVE heyəti isə 72 faizini həyata keçirəcəklər.

