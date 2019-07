Vaxtı səmərəli istifadə etmək üçün ən yaxşı tətbiq

İnsanların ən böyük problemlərindən biri də vaxt bölgüsü apara bilməməkdir. Əgər "bütün günü vaxtım hara getdi?" deyirsinizsə bu tətbiq vaxtınızı daha rahat idarə etməyə imkan yaradacaq.

Milli.Az ted.az-a istinadən vaxtdan səmərəli istifadə etmək üçün yaradılan proqramı təqdim edir:

Hours

Elə ilk ekranda da deyildiyi kimi "hours" tamamilə ödənişsizdir, reklamsızdır, və qeydiyyata etiyac yoxdur.

Tətbiqin əsas ekranına keçid etmək üçün ilk ekranın altında "l am ready" keçidini seçmək lazımdır. Əsas mərhələyə keçid etdikdən sonra ekrana "track", "stats", "history" və "settings" formasında dörd bölmə çıxır.

"Hours"un işləmə prinsipi çox sadədəir.

Hər hansı bir fəaliyyətlə məşğul olarkən məşğuliyyətin adını və istəyinizdən aslı olaraq əlavə izah yaza bilərsiniz. Daha sonra isə "start" düyməsinə basıb həmin işə start verdiyinizi tətbiqə bildirirsiniz. Bu andan etibarən "hours" sizin fəaliyyət müddətinizi hesablamağa başlayır. Tətbiq sizin fəaliyyətinizi saniyəsinə kimi hsablayır və həftə, ay, illərə bölə bilir. Tətbiq bütün fəaliyyətlərinizi "history" bölməsində saxlayır və istəsəniz hər bir məlumatla birgə bütün işlərinizi "XLSX" və ya "CSV" formatılı fayl şəklində əldə edə bilərsiniz.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.