Hindistanda binanın çökməsi nəticəsində ölənlərin sayı artıb

Hindistanın Himaçal-Pradeş ştatında binanın çökməsi nəticəsində öllənlərin sayı artıb.

Trend-in "TASS"a istinadən verdiyi məlumata görə, hadisə nəticəsində ölənlərin sayı 14 nəfər çatıb. Daha əvvəl 13 nəfərin öldüyü, 17 nəfərin isə xilas edildiyi qeyd edilirdi.

Bildirilir ki, xilasedicilər dağıntılar altından 28 nəfəri çıxarıblar.

"Times of India" qəzetinin məlumatına əsasən, ölənlərin və xəsarət alanların əksəriyyəti hərbçilərdir.

