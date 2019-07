Sabirabad mərkəzi bazarı yanır – SON DƏQİQƏ +VİDEO

Sabirabad rayonunda bazarda başlayan yanğın şiddətlənib.



Metbuat.az bildirir ki, hələlik alovu ram etmək mümkün olmayıb. Əksinə yanğın daha da genişlənib.



Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Yanğından Mühafizə Xiddmətindən KİV-ə bildirilib ki, hazirda yanğının söndürülməsi üçün yanğınsöndürənlər əllərindən gələni edirlər.



“Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri hadisə yerinə cəlb olunub. İlkin məlumata əsasən bazarın ərazisində bir-birinə bitişik mağazalar yanır. Hazırda yanğınsöndürmə işləri davam etdirilir”, - deyə bildirilib.

(baku.ws)

