Mogerini ABŞ-ı Avropa İttifaqının ən yaxşı tərəfdaşı adlandırıb

Bakı. Trend:

ABŞ Avropa İttifaqının (Aİ) ən yaxşı tərəfdaşıdır.

Trend-in "RİA Novosti"yə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Aİ-nin xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Federika Mogerini deyib.

F.Mogerini bildirib: "ABŞ bizim ən yaxşı tərəfdaşımız və müttəfiqimizdir. Biz bəzi məsələlərdə razılaşmasaqda, biz digər məsələlərdə yaxşı işləməyi davam etdiririk və bu dostluq qalır".

Ali nümayəndə əlavə edib ki, hazırda ortada İranla nüvə razılaşmasını qüvvədə saxlama məsələsi var.

