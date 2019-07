Proqramçı Devid Fifild 46 mb həcmində arxivləşdirilmiş paketdən 4,5 petabaytlıq fayllara açılan dosye hazırlayıb.

Milli.Az ted.az-a istinadən bildirir ki, bu fayl istənilən kompüteri sıradan çıxarmağa imkan verəcək. Proqramçının sözlərinə görə, o, faylların 28 milyon dəfə sıxılmasına nail olub. Belə arxivin açılma müddəti prosessoru çox yükləyir. Bu zaman kompüter "donacaq", çox qızacaq və sönəcək.

Milli.Az

