Pakistan öz hava məkanını bütün mülki aviadaşıma tipləri üçün açıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Pakistan Mülki Aviasiya İdarəsinə istinadən ANI məlumat yayıb.

Bildirilir ki, uçuşlara qoyulan məhdudiyyətlər hind güc strukturları avtokalonnasının fevralın 14-də Cammu və Kəşmir ştatında hücuma məruz qalmsı səbəbindən tətbiq olunmuşdu. Hadisə nəticəsində 40-dan çox adam ölmüşdü.



