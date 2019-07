Aparıcı Firuzə Cəlilova (Fira) oğullarının otağında şahidi olduğu qorxunc mənzərəni sosial şəbəkə hesabından paylaşıb.

Milli.Az xəbər verir ki, ruh olduğu ehtimalı daha çox olan kölgənin aparıcının övladlarının yatağı ətrafında hərəkətini əks etdirən videoya reaksiya müxtəlif olub.

Qeyd edək ki, Firanin iki oğlu var.

Bu da sözügedən kadrlar:

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.