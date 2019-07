Türkiyəli aparıcı Vedat Milor Tvitterdə izləyicilərin suallarını cavablandırıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, teletənqidçi ona ünvanlanan "Ən sevdiyiniz şirniyyat hansıdır" sualına maraqlı cavab verib. Belə ki, V.Milor "Həyat yoldaşımın dodaqları" deyə, söyləyib. Onun cavabı sosial mediada müzakirə mövzusuna çevirilib.

Milli.Az

