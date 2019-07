Bakıda yol qəzası baş verib.

Bakı Nəqliyyat Agentliyindən Milli.Az-a verilən məlumata görə, bir qədər əvvəl Tibilisi prospekti (Qlobus plazanin yanı) A.Bakıxanov küçəsi istiqamətində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Bu səbəbdən hadisənin baş verdiyi ərazidə sıxlıq müşahidə olunur.

Milli.Az qəzayla bağlı fotonu təqdim edir:

