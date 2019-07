Azərbaycan Texniki Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən Bakı Texniki Kollecin direktor müavini vəfat edib.

Publika.az xəbər verir ki, direktor müavini vəzifəsində çalışan Arif Həsənov dünyasını dəyişib.

Universitet rəhbərliyi A.Həsənovun vəfatı ilə əlaqədar başsağlığı mesajı yayıb.

