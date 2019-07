17 yaşlı Instagram ulduzunun başını kəsdilər - FOTO

17 yaşlı Instagram ulduzu vəhşicəsinə qətlə yetirilib.

Milli.Az The Sun-a istinadla xəbər verir ki, Nyu-Yorkda yaşayan 17 yaşlı Instagram ulduzu Byanka Devins 21 yaşlı sevgilisi Brandon Klark tərəfindən öldürülüb.

Hadisə Nyu-Yorkun Utika səmtində baş verib. Brandon sevgilisini doğradıqdan sonra hissələrə ayrılmış cəsədin şəklini sosial şəbəkələrdə paylaşıb. O, paylaşdığı fotoya "məni bağışla, Byanka" sözlərini yazıb.

Brandon polis tərəfindən saxlanılarkən onun əlində Byankanın qanına bulanmış bıçaq da olub.

Cinayətin səbəbi bilinmir, hadisə ilə bağlı araşdırmalar davam etdirilir.

Qeyd edək ki, Byankanın şəxsi Instagram hesabında 35 min izləyicisi olub.

