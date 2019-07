Bilgəh çimərliyində 2 nəfər boğuldu, biri xilas edilib, digəri tapılmayıb

Bakı. Samir Əli - Trend:

Bakıda iki nəfər dənizdə boğulub.

Trend-in məlumatına görə, hadisə Sabunçu rayonu, Bilgəh qəsəbəsindəki çimərlikdə baş verib.

Bilgəh qəsəbəsi, 12-ci dalan nömrəsiz evdə yaşayan, 1998-ci il təvəllüdlü Qasımzadə Tağı Natiq oğlu və Nəsimi rayonu, 28 may küçəsi, ev 15, mənzil 11-də yaşayan Rəsulzadə İlham Tofiq oğlu dənizdə çimərkən boğulublar. Xilasedicilərin səyi nəticəsində T.Qasımzadə xilas edilsə də, İ.Rəsulzadənin meyitinin axtarışları davam etdirilir.

