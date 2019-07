Zidanın oğlu Portuqaliya klubunda

İspaniyanın "Real" klubunun baş məşqçisi Zinədin Zidanın böyük oğlu Enzo Zidanın yeni iş yeri müəyyənləşib.

Milli.Az matc.az-a istinadən xəbər verir ki, 24 yaşlı yarımmüdafiəçi bundan sonra Portuqaliyanın "Aveş" klubunun uğurları üçün çalışacaq.

Bu barədə sözügedən klubun rəsmi saytı məlumat yayıb. Ötən mövsümü 14-cü pillədə başa vuran Premyer Liqa təmsilçisi Zidanla 2 illik müqavilə bağlayıb.



"Real"ın yetirməsi olan Enzo, Madrid klubunun əvəzedici heyətində oynasa da, əsas komandada debüt etməyib. O, bir müddət İspaniyanın "Alaves" klubunda oynadıqdan sonra İsveçrənin "Lozanna-Sport" klubuna üz tutub. Geridə qalan mövsümdə isə yarımmüdafiəçi icarə əsasında İspaniyanın "Rayo Mahadaonda" klubunun uğurları üçün çalışıb.

Milli.Az

