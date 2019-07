Qazax rayonunda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Hadisə səhər saatlarında şəhərin mərkəzindəki Uşaq Xəstəxanasının yaxınlığında qeydə alınıb.

"İveco" markalı mikroavtobusun vurduğu 1961-ci il təvəllüdlü İradə Tanrıverdiyeva aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.(Report)

