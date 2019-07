Müğənni Nadir Qafarzadə qayınanası ilə fotosunu paylaşıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, sənətçi şəkli toyda çəkdirdiklərini qeyd edib. Nadir qayınanası Subadə Ağayevanın kimya elmləri doktoru olduğunu vurğulayıb.

Qeyd edək ki, Sevinc adlı xanımla ailəli olan müğənninin 2 oğlu var.

Milli.Az

