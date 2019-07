“Yeni şəhər” kompleksi bu cəmiyyətin balansına verildi

"Avesta Konserni" MMC-yə məxsus "Yeni şəhər" kompleksi "Azərbaycan Sənaye Korporasiyası" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin (ASC) balansına verilib.

Milli.Az xəbər verir ki, ASC-dən Trend-in sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, "Azərbaycan Sənaye Korporasiyası" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması və fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı ardıcıl tədbirlərin davamı kimi, Təhvil-Təslim Komissiyasının 10 aprel 2019-cu il tarixli 21 saylı qərarı ilə "Avesta Konserni" MMC-yə məxsus olmuş, Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Sahil qəsəbəsinin şimal-şərq hissəsində 499,9573 ha torpaq sahəsinin istifadə hüququ və onun üzərində yerləşən inşası başa çatmamış tikililər ("Yeni şəhər" kompleksi) "Azərbaycan Sənaye Korporasiyası" ASC-nin balansına verilib.

"Yeni şəhər" kompleksinin gələcək inkişafı baxımından texniki və iqtisadi cəhətdən yenidən əsaslandırılması üçün yerli və xarici mütəxəssislərin cəlb edilməsi nəzərdə tutulub. Mütəxəssislər tərəfindən yekun rəy verildikdən sonra, layihənin davam etdirilməsi, gələcək inkişaf perspektivləri, investorların axtarışı barədə qərar qəbul ediləcək.

Milli.Az

