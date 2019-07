"Beşiktaş" yay transfer dönəmində ilk transferini həyata keçirib.

Metbuat.az bildirir ki, "qara qartallar" Portuqaliya təmsilçisi "Vitoriya Gimarayeş"də forma geyinən Tayler Boydun keçidini həll edib. ABŞ yığmasının üzvü ilə tərəflər arasında 4 illik sözləşməyə qol çəkilib.

Qeyd edək ki, futbolçu "Beşiktaş"da illik 1.2 milyon avro qazanacaq.

