Yeni sezondan atv-də yayınlanacaq "Diriliş Osman" serialının çəkilişlərinə strat verilib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, sözügedən serialda baş rolu Burak Özçivit ifa edəcək. O, bu rol üçün tam bir il at minmə, döyüş, qılınc oynatma və tarix dərsləri almışdır.

Aktyorun döyüş və aksiyon üzrə məşqçisi "Nomad Group"un usta müəllimi Rahim Muradovdur.

Milli.Az

