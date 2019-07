84 yaşlı italyan kino ulduzu Sofi Lorenin son halı görənləri heyrətə salıb.

Publika.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, bir vaxtların gözəllik və seks simvolu sayılan aktrisa Sofi Loren kinoya geri qayıdıb. Ulduz oğlu Edoarda Pontinin rejissorluq etdiyi “La vita davanti a sé” filmi ilə tamaşaçıların görüşünə gələcək.

Aktrisanən film çəkilişlərindən bir neçə kadrları yayılıb. Çoxdandır ki, ekranlardan uzaqlaşan artistinin yaşa dolması pərəstişkarlarını məyus edib.

