"Çox möhtəşəm bir kluba gəlmişəm" - "Qarabağ"ın yeni transferi + FOTO

“Çox möhtəşəm bir kluba gəlmişəm. İnfrastrukturla tanış oldum, hər şey yüksək səviyyədədir. Belə bir kluba gəldiyim üçün çox həyəcanlıyam”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu “Qarabağ”ın yeni transferi Faysal Rerras klubun mətbuat xidmətinə açıqlamasında söyləyib. 26 yaşlı mərakeşli müdafiəçi ilk oyuna çıxacağı günü səbirsizliklə gözlədiyini bildirib: “Müdafiənin həm sağ, hər sol cinahlarında çıxış edə bilərəm. Hətta yarımmüdafiə xəttində də oynamışam. Hansı mövqedə oynamağımdan asılı olmayaraq, komandama fayda vermək üçün əlimdən gələni edəcəyəm. “Qarabağ” haqqında məlumatım var idi, avrokuboklarda oyunların izləmişdim. Fransa klublarıyla oynayan zaman da klub haqda daha çox məlumatım oldu. Azarkeşlər meydanda döyüşkən, sona qədər mübarizə aparan futbolçu görəcəklər".

Qeyd edək ki, “Qarabağ” iyulun 17-də “Dalğa Arena”da Çempionlar Liqasının I təsnifat mərhələsinin cavab oyunu çərçivəsində Albaniya çempionu “Parizani”ni qəbul edəcək. Matç saat 21:00-da başlanacaq. Albaniyanın paytaxtı Tiranadakı İlk görüşdə qolsuz heç-heçə qeydə alınıb.

