Çempionlar Liqasında cavab oyunları başlayır

Bu gün Çempionlar Liqasında I təsnifat mərhələsinin cavab oyunlarına start veriləcək.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, ilk oyun günündə 6 görüş keçiriləcək. Bu gün "Saburtalo" "Şerif"i qəbul edəcək. Səfər matçında 3:0 hesabı ilə qalib gələn Gürcüstan klubu üstünlüyünü qorumağa çalışacaq. "Qarabağ" ÇL-də Albaniyanın "Partizani" klubunu mübarizədən kənarlşadırmağı bacarmasa, Avroliqanın 2-ci təsnifat mərhələsində "Saburtalo" - "Şerif" cütününün məğlubu ilə qarşılaşacaq.

Qeyd edək ki, "Qarabağ" - "Partizani" və digər 10 görüş sabah keçiriləcək.

16 iyul

Çempionlar Liqası, I təsnifat mərhələsi, cavab oyunları

19:00. "Şkendiya" (Makedoniya) - "alyu" (Estoniya)

İlk oyun - 1:0

21:30. "Saburtalo" (Gürcüstan) - "Şerif" (Moldova)

İlk oyun - 3:0

22:00. "HB Torshavn" (Farer adaları) - HİK (Finlandiya)

İlk oyun - 0:3

22:00. "Valletta" (Malta) - "Düdelanj" (Lüksemburq)

İlk oyun - 2:2

22:45. "Ferronikeli" (Kosovo) - TNS (Uels)

İlk oyun - 2:2

22:45. "Srvena Zvezda" (Serbiya) - "Suduva" (Litva)

İlk oyun - 0:0.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.