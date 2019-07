Frank De Yonqun yeni klubu "Barselona"dakı forma nömrəsi müəyyənləşib.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, hollandiyalı yarımmüdafiəçi yeni mövsüm 21 nömrəli forma geyinəcək. Bu nömrəli forma ilə ötən mövsüm Karles Alenya oynayıb. Alenya növbəti mövsüm 19 nömrəli forma ilə çıxış edəcək.

Xatırladaq ki, Kataloniya klubu iyulun 1-i "Ayaks"dan transfer etdiyi De Yonqu təqdim edib.

Milli.Az

