Dövlət Statistika Komitəsinin aparat rəhbəri Cabbar Musayevə ağır itki üz verib.

Publika.az xəbər verir ki, aparat rəhbərinin anası Nərgiz xanım dünyasını dəyişib.

Yol qəzasında ağır xəsarət alan Nərgiz Musayeva xəstəxanaya yerləşdirilsə də, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

Allah rəhmət eləsin!

Muxtar

