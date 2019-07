Türkiyənin məşhur seriallarından biri olan "Sihirli annem" film kimi yenidən çəkiləcək.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, bu barədə ekran işinin uşaq aktrisaları Cennifer Boyner və Gizem Güven məlumat verib. Onlar bildirib ki, eyniadlı filmdə rol alacaqlar.

Qeyd edək ki, serial 2003-2012-ci illər arasında yayımlanıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.