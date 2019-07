Bu ölkə “Avroviziya”dan imtina etdi

Bosniya və Herseqovina gələn il Niderlandda keçiriləcək nüfuzlu “Avroviziya” beynəlxalq mahnı müsabiqəsində iştirakdan imtina edib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə ölkənin media qurumları məlumat verib. Bosniya teleradio şirkəti olan BHRT-nin Avropa Yayım Birliyinə yüksək məbləğdə borcu olduğu, hələ də həmin borcu ödəmədiyi üçün ölkənin mahnı yarışmasında iştirak edə bilməyəcəyi bildirilir.

Bununla yanaşı, milli yayım şirkətinin son illər ciddi maliyyə problemləri ilə üzləşdiyi vurğulanır. (Report)

