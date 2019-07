İstanbulun Sancaqtəpə bölgəsində dəhşətli qəza olub.

Publika.az xəbər verir ki, sərnişin avtobusu iki xüsusi xidmət avtobusu ilə toqquşub. Daha sonra yoldan çıxaraq mağazaya çırpılıb.

Hadisə nəticəsində 1 nəfər ölüb, 2 nəfər yaralanıb.

Qəzaya sərnişin avtobusunda texniki nasazlığın səbəb olduğu deyilir.

Hadisə yerinə təcili tibbi yardım və xilasedicilər cəlb olunub.

