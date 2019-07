Azərbaycan neft ixracını 17% artırıb

Bu ilin I yarısında Azərbaycan gömrük bəyannamələrinə əsasən, 15 833 150,78 ton xam neft və bitumlu minerallardan hazırlanan xam neft məhsulları ixrac edib.

“Report”un Dövlət Gömrük Komitəsinin statistikasına əsasən verdiyi xəbərə görə, bu həcmdə məhsulun dəyəri 7 671 234,27 min ABŞ dolları təşkil edib.

Hesabat dövründə xam neft və bitumlu minerallardan alınan xam neft məhsullarının Azərbaycanın ümumi ixracında payı 76,87% olub.

Bu ilin I yarısında xam neft və bitumlu minerallardan alınan xam neft məhsullarının miqdarı ötən ilin müvafiq dövründən 16,7%, dəyəri isə 10% çoxdur.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.