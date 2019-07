​Dünyaca məşhur boksçu dünyasını dəyişdi

1984-cü Olimpiya oyunlarında qızıl medal qazanan amerikalı köhnə boksçu Pernel Vhitaker avtomobil qəzası nəticəsində dünyasını dəyişib.



Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, Amerika Olimpiya Komitəsinin etdiyi açıqlamaya görə, 55 yaşlı Vhitaker Virginia Beach şəhərindəki bir qovşaqda baş verən qəzadan sonra hadisə yerində ölüb.

Vhitaker 1982-ci ildə oğlanların yüngül çəki dərəcəsi ilə mübarizə apardığı dünya boks çempionatında gümüş, 1984-cü il Los Angeles Olimpiadalarında qızıl medal qazanmışdı.

Amerikalı boksyor 46 oyunda 40 dəfə qalib olduğu professional kariyerasında 4 fərqli çəki dərəcəsində kəmər sahibi olub.

https://metbuat.az/news/1225029/bir-zamanlarin-en-cazibedar-aktrisasinin-son-goruntusunu.html



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.