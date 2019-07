Azərbaycanda növbəti mikroavtobus qəzası - Yaralılar var

Yevlaxda sərnişin mikroavtobusu minik maşını ilə toqquşub.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə səhər saatlarında Bakı-Qazax magistral yolunun Yevlax şəhərindəki nəqliyyat körpüsü yaxınlığında baş verib.

Belə ki, Bakı-Gəncə marşrutu ilə işləyən "Ford" markalı sərnişin mikroavtobusu "Opel" markalı minik maşını ilə toqquşub. Qəza nəticəsində mikroavtobusda olan 4 nəfər - Bakı şəhər sakinləri, 1979-cu il təvəllüdlü Alıyev Yusif İsmayıl oğlu, 1973-cü il təvəllüdlü Dadaşova Afaq Fikrət qızı, Tovuz rayon sakinləri, 1975-ci il təvəllüdlü Niyazov Qələndər Cəfər oğlu və 1996-cı il təvəllüdlü Mayılova Səbinə Nüsrət qızı xəsarət alıb. Yaralılar Yevlax Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.