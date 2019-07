Türkiyədə qeyri-adi ölümlər: son 20 gündə 14 nəfər...

Türkiyədə saxta spirtli içkidən zəhərlənmə faktları qeydə alınıb.

Publika.az xəbər verir ki, Mərsin, Niğde və Adana şəhərlərində son 20 gündə 14 nəfər saxta spirtli içki səbəbilə dünyasını dəyişib.

Zəhərlənmədən şübhəli olan 3 nəfər Adana Çukurova Universiteti Tibb Fakültəsinin Balcalı Xəstəxanasına yerləşdirilib. Onlardan ikisi vəfat edib, biri isə bir gözünü itirib. Adana şəhər Təhsil və Araşdırma Xəstəxanasına aparılan daha 2 nəfər də eyni aqibəti yaşayıb.

Mərsin şəhərində son 15 gündə spirtli içkidən zəhərlənmə şikayətilə 31 nəfər xəstəxanaya müraciət edib. Onlardan 8-i ölüb.

