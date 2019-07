Azərbaycanda 11 Əfqanıstan şirkəti fəaliyyət göstərir

Bu gün Bakıda Azərbaycan-Əfqanıstan işçi qrupunun ilk iclası keçirilir.

“Report” xəbər verir ki, iclası giriş sözü ilə iqtisadiyyat nazirinin müavini Sahib Məmmədov açıb.

O bildirib ki, hazırda Azərbaycanda 11 Əfqanıstan şirkəti fəaliyyə göstərir. Əfqan iş adamları indiyə qədər Azərbaycan iqtisadiyyatına 1,5 milyon ABŞ dolları məbləğində investisiya yatırıb.

“İki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi 2018-ci ildə 37%, bu ilin yanvar-may aylarında isə 15% artıb. Bu günə qədər tərəflər 15 sənəd imzalayıb”, - deyə nazir müavini əlavə edib.



