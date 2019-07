Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında (ƏƏSMN) Dövlət Əmək Müfəttişliyinin rəisi Elman Cəfərov vəzifəsindən azad edilib.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, o, öz ərizəsi ilə, digər işə keçdiyinə görə bu vəzifəsindən uzaqlaşıb.

Məlumatı nazirliyin şöbə müdiri Fazil Talıblı təsdiqləyib.

Milli.Az

