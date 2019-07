Lüks həyat tərzi sürən terapevt həbs olundu - FOTO

Lüks həyat tərzi sürən terapevt saxlanılıb.

Milli.Az xarici mətbuata istinadla xəbər verir ki, İngiltərənin Mançester şəhərində yaşayan 30 yaşlı terapevtin evindən dəyəri 1,5 milyon funt-sterlinq olan narkotik maddə tapılıb.

Stephanie Nelson adlı terapevt narkotik maddə dövriyyəsinə görə 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

Onun həbsə düşməzdən əvvəlki həyat tərzi Britaniya mətbuatının diqqətini çəkib.

Milli.Az Stephanie Nelson-un dəbdəbəli həyat tərzini əks etdirən fotoları təqdim edir:

Fuad

Milli.Az

