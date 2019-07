"Mançester Yunayted" qapıçısı David De Xea ilə yeni müqavilə bağlamağa yaxındı.

Milli.Az matc.az-a istinadən xəbər verir ki, tərəflər arasında ilkin razılıq əldə olunub.

Yeni anlaşma ispaniyalını dünyanın ən yüksək ödənişli qapıçısına çevrəcək. Belə ki, müqaviləyə əsasən, 29 yaşlı oyunçunun həftəlik 200 min funt-sterlinq olan məvacibi 375 minə qalxacaq.

Qeyd edək ki, David De Xeanın hazırkı müqavilə müddəti gələn ilin yayına qədərdi.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.