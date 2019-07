Dünən Azneft İB 28 May adına NQÇİ-də bədbəxt hadisə baş verib.

Publika.az xəbər verir ki, Bu barədə hüquq müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanlı məlumat yayıb. O bildirib ki, idarənin ETİİS-nin 1985-ci il təvəllüdlü işçisi Vəlixanov Seymur 14 saylı dərin dəniz özülündə üzünə kimyəvi reagent dağılması səbəbindən həlak olub.

M.Qəhrəmanlı əlavə edib ki, son hadisə bu ilin 6 ayı ərzində 28 May adına NQÇİ-də baş verən 2-ci ölüm hadisəsidir.

